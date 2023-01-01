Биография

Евгений Князев — российский актер театра и кино, педагог. Народный артист России. Родился в Щекине 9 августа 1955 года. В театральную среду пришел не сразу — после школы окончил Тульский политехнический институт, однако, получив диплом, переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. В 1982 году начал служить в Театре имени Вахтангова, играл в культовых постановках «Зойкина квартира», «Принцесса Турандот», «Пиковая дама», «Маленькие трагедии», «Война и мир». В 1994 году его приняли в педагогический состав «Щуки», ввел в профессию таких популярных артистов, как Мария Куликова, Станислав Дужников и других. Фильмография Евгения Князева насчитывает более 65 ролей. Его можно увидеть в картинах «Блиндаж», «Неподсудные», «Орлова и Александров», «Экспроприатор», «Сын отца народов», «Однажды в Ростове», «Девять жизней Нестора Махно».