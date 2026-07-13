Гастролеры
Wink
Сериалы
Гастролеры
2015, Гастролеры 1 сезон
Комедия, Мелодрама16+
Серия в подписке «PREMIER»

Гастролеры (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В криминальном районе Тамбова живут два брата: Вова Сабонеев, владелец популярного среди братвы ресторана, и Мишаня, беспечный весельчак, вечно попадающий в переделки. Очередная выходка Мишани провоцирует конфликт между Вовой и местными авторитетами. Братья вынуждены бежать в Литву, с которой у Вовы связаны романтические воспоминания.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск