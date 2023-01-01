Алексей Воробьёв

Биография

Алексей Воробьев — российский певец и актер. В 2007 году удостоен премии «Открытие MTV». Участник конкурса «Евровидение» в 2011 году. Родился в городе Тула 19 января 1988 года. В детстве активно занимался спортом. Позже решил связать жизнь с творчеством и окончил музыкальную школу. Далее поступил в музыкальный колледж, часто участвовал в конкурсах, солировал в местном ансамбле. В 2005 году Алексей впервые выступил сольно на национальном конкурсе, где занял первое место. Уже через год певец подписал договор с музыкальной студией Universal Music Russia. Сниматься в кино начал в 2006 году. Ему удалось сняться в 30 фильмах и сериалах, среди которых — «Глухарь. Приходи, Новый год!», «Самоубийцы» и другие. Алексея Воробьева часто можно увидеть в качестве участника ТВ-шоу, ведущего концертов и других торжественных мероприятий. Периодически он снимает фильмы в качестве режиссера, дебютировал в 2014 году, участвуя в съемках сериала «Деффчонки». Актер снимается в рекламных роликах, озвучивает мультфильмы — «Махни крылом», «Большое путешествие» и другие.