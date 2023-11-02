Полное погружение (фильм, 2020) смотреть онлайн

Полное погружение
Комедия, Мультфильм80 мин6+
Отважный дельфин против коварных мурен. Волшебные подводные приключения от сценариста «Истории игрушек»
Приключенческий мультфильм о дельфине-мечтателе, который находит волшебную арку и защищает родной дом от мурен. Молодой дельфин Дельфи чувствует себя изгоем среди сородичей. Его сильные и смелые товарищи издеваются над непутевым юнцом, который продолжает витать в облаках. Дельфи надеется, что когда-нибудь он найдет признание в родном городе, а пока посвящает свободное время исследованию океана. Однажды он обнаруживает таинственную затопленную крепость, посреди которой стоит волшебная арка, способная менять внешность и способности любого, кто через нее проплывет. Но об удивительной находке прознают мурены — давние соперники дельфинов. Они планируют использовать арку, чтобы захватить власть в Городе рыб, и только Дельфи может их остановить. Через что ему придется пройти, расскажет «Полное погружение» — мультфильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

