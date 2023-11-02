Полное погружение (фильм, 2020) смотреть онлайн
Приключенческий мультфильм о дельфине-мечтателе, который находит волшебную арку и защищает родной дом от мурен. Молодой дельфин Дельфи чувствует себя изгоем среди сородичей. Его сильные и смелые товарищи издеваются над непутевым юнцом, который продолжает витать в облаках. Дельфи надеется, что когда-нибудь он найдет признание в родном городе, а пока посвящает свободное время исследованию океана. Однажды он обнаруживает таинственную затопленную крепость, посреди которой стоит волшебная арка, способная менять внешность и способности любого, кто через нее проплывет. Но об удивительной находке прознают мурены — давние соперники дельфинов. Они планируют использовать арку, чтобы захватить власть в Городе рыб, и только Дельфи может их остановить. Через что ему придется пройти, расскажет «Полное погружение» — мультфильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- Актриса
Полина
Гагарина
- Актёр
Филипп
Киркоров
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актриса
Ирина
Киреева
- Актёр
Константин
Карасик
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- СТАктёр
Сергей
Терре
- Актёр
Антон
Эльдаров
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- АССценарист
Алек
Соколов
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- Продюсер
Максим
Рогальский
- СТХудожница
Светлана
Толстошеина
- ЭНМонтажёр
Эдуард
Нуритдинов
- ЛХМонтажёр
Лела
Хитарова
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- ФМОператор
Федор
Мезенцев
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов