Полное погружение (фильм, 2020) смотреть онлайн

Приключенческий мультфильм о дельфине-мечтателе, который находит волшебную арку и защищает родной дом от мурен. Молодой дельфин Дельфи чувствует себя изгоем среди сородичей. Его сильные и смелые товарищи издеваются над непутевым юнцом, который продолжает витать в облаках. Дельфи надеется, что когда-нибудь он найдет признание в родном городе, а пока посвящает свободное время исследованию океана. Однажды он обнаруживает таинственную затопленную крепость, посреди которой стоит волшебная арка, способная менять внешность и способности любого, кто через нее проплывет. Но об удивительной находке прознают мурены — давние соперники дельфинов. Они планируют использовать арку, чтобы захватить власть в Городе рыб, и только Дельфи может их остановить. Через что ему придется пройти, расскажет «Полное погружение» — мультфильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

