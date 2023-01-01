Биография

Филипп Киркоров — певец, актер, композитор и продюсер. Народный артист России и Молдавии, многократный лауреат премии «Золотой граммофон». Родился в Варне 30 апреля 1967 года. Любовь к творчеству привилась с раннего детства, так как будущий лидер сцены рос в семье артистов. Хорошо учился в школе, а в 1989 году получил красный диплом Музыкального училища имени Гнесиных. Участвовал в программе «Рождественские встречи», представлял Россию в благотворительной акции Майкла Джексона. Также в 1995 году участвовал в «Евровидении» с песней «Колыбельная для вулкана», помогал другим артистам эстрады добиться вершины состязания — Диме Билану, Ани Лорак. Выпустил 19 студийных альбомов и порядка 100 видеоклипов. Фильмография Филиппа Киркорова насчитывает более 55 проектов. Артист снялся в таких картинах, как «Исчадье ада», «Любовь в большом городе», «Елки 8», «Жара», «Бабушка легкого поведения», «#вмаскешоу». Дублировал короля в семейном фэнтези «Щелкунчик и Крысиный король», озвучил Сила в мультфильме «Команда котиков».