На спине у черного кота (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Неунывающие и неразлучные друзья дед Леха и дед Саня своей страстью к жизни не дают скучать и всем жителям деревни с чудным названием «Карамельки», постоянно попадая в различные забавные ситуации и устраивая затейливые авантюры. Но главное приключение начинается, когда дед Леха выигрывает немалую сумму денег в лотерею…Фильм о преемственности поколений, о широте души человеческой, о глубочайшем смысле понятия «дружба», о том, что у каждого есть свой ангел-хранитель, и иногда эти ангелы спускаются на землю, но они могут помочь нам только через людей с добрым отзывчивым сердцем…И помните: если вы едете на спине у черного кота, он не сможет перейти вам дорогу, а значит, удача никогда вас не покинет.



На спине у черного кота смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.