На спине у черного кота
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На спине у черного кота

На спине у черного кота (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.72008, На спине у черного кота
Комедия, Семейный86 мин12+

О фильме

Неунывающие и неразлучные друзья дед Леха и дед Саня своей страстью к жизни не дают скучать и всем жителям деревни с чудным названием «Карамельки», постоянно попадая в различные забавные ситуации и устраивая затейливые авантюры. Но главное приключение начинается, когда дед Леха выигрывает немалую сумму денег в лотерею…Фильм о преемственности поколений, о широте души человеческой, о глубочайшем смысле понятия «дружба», о том, что у каждого есть свой ангел-хранитель, и иногда эти ангелы спускаются на землю, но они могут помочь нам только через людей с добрым отзывчивым сердцем…И помните: если вы едете на спине у черного кота, он не сможет перейти вам дорогу, а значит, удача никогда вас не покинет.

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Страна
Беларусь
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb