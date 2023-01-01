Биография

Вячеслав Павлович Павлють – белорусский актер театра и кино. Родной город: Волоковыск. День рождения: 28.04.1960 г. Школьный аттестат Будущий актер Вячеслав Павлють получил в 1977 г. в родном городе, расположенном в Гродненской области. После этого переехал в Минск, где поступил в культурно-просветительское училище. После учился в БГТХИ, который окончил в 1987 г. Выпускника сразу приняли в труппу Национального академического театра им. Я. Купалы. Более 40 ролей на его сцене за годы работы сыграл актер. В настоящее время является педагогом БГАИ и МГКИ. Имеет награду: приз за лучшую взрослую роль в кинокартине «Киндер-вилейское привидение» (2013 г.), снятой режиссером Е. Туровой. В кино актер стал сниматься в 1989 г. Первая роль Вячеслава Павлють – больной тифом в мелодраме «На железной дороге» режиссера Виктора Дерюгина. После нее ему прислали приглашение сняться в военном сериале «Плач перепелки» (1990 г.) Игоря Добролюбова. К 2020 г. в портфолио актера – более 70 ролей. Наиболее известны фильмы Вячеслава Павлють: военный мини-сериал «Смерть шпионам: лисья нора» (2012 г.) о событиях в Белоруссии в 1944 г. – капитан Устинов, биографический мини-сериал «Она не могла иначе» (2013 г.) – отчим главной героини, мелодрама «Чужое лицо» (2013 г.) – пластический хирург Андрей Николаевич. В 2020 г. он снялся в драме «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова.