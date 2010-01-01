Кочегар (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Военный в отставке помогает мафии избавляться от трупов, пока не сталкивается с ужасными последствиями. Жесткая криминальная драма Алексея Балабанова.
Скромный майор Иван Скрябин, известный как Якут, ведет уединенный образ жизни, работая кочегаром в Петербурге. Время от времени его бывшие товарищи по службе, Снайпер и Бизон, привозят трупы, упакованные в черные мешки, и просят мужчину сжечь их. Иван без колебаний выполняет эти просьбы, пока однажды не обнаруживает, что в одном из пакетов находится тело его родной дочери. Маленький человек начинает разбираться в происходящем и бросает вызов крупным бандитам. Теперь им предстоит осознать, каким опасным противником на самом деле является обычный кочегар.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- МСАктёр
Михаил
Скрябин
- ЮМАктёр
Юрий
Матвеев
- Актёр
Александр
Мосин
- АТАктриса
Аида
Тумутова
- АКАктриса
Анна
Коротаева
- ВПАктёр
Вячеслав
Павлють
- АПАктриса
Алина
Политова
- ВБАктриса
Варвара
Белокурова
- ВТАктёр
Вячеслав
Тельнов
- ПСАктёр
Петр
Семак
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Актриса дубляжа
Елизавета
Боярская
- АДАктёр дубляжа
Алексей
Девотченко
- ВКХудожник
Вячеслав
Кишкун
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АСОператор
Александр
Симонов
- ДКомпозитор
ДиДюЛя