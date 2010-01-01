Кочегар
Wink
Фильмы
Кочегар
8.22010, Кочегар
Драмы, Криминал83 мин18+
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Кочегар (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Военный в отставке помогает мафии избавляться от трупов, пока не сталкивается с ужасными последствиями. Жесткая криминальная драма Алексея Балабанова.

Скромный майор Иван Скрябин, известный как Якут, ведет уединенный образ жизни, работая кочегаром в Петербурге. Время от времени его бывшие товарищи по службе, Снайпер и Бизон, привозят трупы, упакованные в черные мешки, и просят мужчину сжечь их. Иван без колебаний выполняет эти просьбы, пока однажды не обнаруживает, что в одном из пакетов находится тело его родной дочери. Маленький человек начинает разбираться в происходящем и бросает вызов крупным бандитам. Теперь им предстоит осознать, каким опасным противником на самом деле является обычный кочегар.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кочегар»

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