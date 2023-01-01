Биография

Петр Семак – актер театра, кино и дубляжа, родился 26 января 1960 года. Фильмография актера насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. На счету актера также 15 ролей дубляжа. Был удостоен звания народного артиста, Государственной премии и нескольких престижных театральных наград, среди которых «Золотая маска», «Золотой софит». С юных лет будущий актер занимался танцами, вокалом, актерским мастерством. Получил образование в институте искусств в Харькове, а затем, в 1983 году, получил второе высшее в ЛГИТМиКе (мастерская А. И. Кацмана и Л. А. Додина). После окончания вуза служил в Малом театре. С 2015 года выступал на сцене Александринского театра. Дебютным фильмом Петра Семака стала семейная драма «Воскресный папа». Актеру досталась небольшая роль в картине. Партнерами по съемочной площадке стали Д. Гранкин, Г. Польских, Б. Щербаков, В. Шульгин, Н. Ургант, В. Глаголева и др. Одна из главных ролей Петру Семаку досталась в мелодраме «Сентиментальное путешествие на картошку». В 2000-х актер снимался в рейтинговых сериалах, среди которых «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на золушку», «Агент национальной безопасности». Занимался озвучиванием иностранных кинокартин. Его голосом говорят герои фильмов «Бойцовский клуб», «Однажды в Мексике» и др.