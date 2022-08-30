Птица счастья (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

В «дружный» женский коллектив одного офиса приходит новый заместитель директора Владимир Халаимов. Появление в коллективе сердцееда Владимира интригует сотрудниц и превращает офис в развороченный улей. Сам же Халаимов уделяет больше всего внимания Саше Арбениной, с которой он познакомился случайно на улице, незадолго до своего назначения.

