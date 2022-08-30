Птица счастья (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.92006, Птица счастья
Мелодрама87 мин18+
О фильме
В «дружный» женский коллектив одного офиса приходит новый заместитель директора Владимир Халаимов. Появление в коллективе сердцееда Владимира интригует сотрудниц и превращает офис в развороченный улей. Сам же Халаимов уделяет больше всего внимания Саше Арбениной, с которой он познакомился случайно на улице, незадолго до своего назначения.
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Татьяна
Канаева
- АКАктриса
Александра
Куликова
- ПСАктёр
Петр
Семак
- ЛБАктриса
Лидия
Байрашевская
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- Актриса
Светлана
Крючкова
- СГАктриса
Светлана
Гайтан
- КЦАктриса
Ксения
Цурина
- ТТАктриса
Татьяна
Тузова
- ВТАктёр
Владимир
Татосов
- ЕБСценарист
Елена
Боярская
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЮАОператор
Юрий
Аипов
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков