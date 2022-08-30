Птица счастья
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Птица счастья

Птица счастья (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.92006, Птица счастья
Мелодрама87 мин18+

О фильме

В «дружный» женский коллектив одного офиса приходит новый заместитель директора Владимир Халаимов. Появление в коллективе сердцееда Владимира интригует сотрудниц и превращает офис в развороченный улей. Сам же Халаимов уделяет больше всего внимания Саше Арбениной, с которой он познакомился случайно на улице, незадолго до своего назначения.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Птица счастья»