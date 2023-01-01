Тень самурая (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

В живописной местности на берегу озера располагается туристический комплекс «Тихая заводь», куда съезжаются очень своеобразные персонажи. Размеренное течение дней прерывает загадочное убийство менеджера Тарасевича. Совпавший с этим происшествием карантин, перекрывший все пути выхода за территорию комплекса, ничуть не упрощает задачу следствия в поиске убийцы. Под подозрение попадает каждый из тех, кто приехал отдохнуть в «Тихую заводь». События становятся все более неожиданными и захватывающими. В ходе расследования одна за другой раскрываются тайны отдыхающих: все эти люди не случайно оказались в «Тихой заводи», и все они связаны между собой. Но кто является настоящим убийцей?.. Это и предстоит выяснить следственной группе.



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