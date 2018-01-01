WinkВалентин Залужный
Валентин Залужный
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 1 января 1959 г. (67 лет)
Фильмография
Сценарист
- 8.7
Держись за облака2018
- 8.4
Война. Остаться человеком2018, 101 минБесплатно
- 8.3
Правила геймера2018, 99 минБесплатно
- 8.9
Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина2015
- 8.9
Государственная граница. Ложная цель2015
- 9.0
Государственная граница. Смертельный улов2014
- 9.2
Государственная граница. Афганский капкан2014
- 9.2
Государственная граница. Курьеры страха2013
- 8.8
Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец2012
- 8.6
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты2010
- 7.4
Тень самурая2009