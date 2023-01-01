Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина
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Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина

Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина 1 сезон
Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Очередное дело старшего лейтенанта Качуры начинается с обнаружения на железной дороге трупа неизвестного мужчины. В сумке убитого эксперты обнаруживают остатки неизвестного синтетического наркотика, используемого для кустарного приготовления «спайсов», распространение которых уже вышло за границы района и области. Параллельно с расследованием инцидента на железной дороге идут поиски старшеклассницы Вики Красовской, пропавшей при невыясненных обстоятельствах.

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