Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Очередное дело старшего лейтенанта Качуры начинается с обнаружения на железной дороге трупа неизвестного мужчины. В сумке убитого эксперты обнаруживают остатки неизвестного синтетического наркотика, используемого для кустарного приготовления «спайсов», распространение которых уже вышло за границы района и области. Параллельно с расследованием инцидента на железной дороге идут поиски старшеклассницы Вики Красовской, пропавшей при невыясненных обстоятельствах.



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