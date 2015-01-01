Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина
1-й сезон
1-я серия

Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина. Сезон 1. Серия 1
Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Очередное дело старшего лейтенанта Качуры начинается с обнаружения на железной дороге трупа неизвестного мужчины. В сумке убитого эксперты обнаруживают остатки неизвестного синтетического наркотика, используемого для кустарного приготовления «спайсов», распространение которых уже вышло за границы района и области. Параллельно с расследованием инцидента на железной дороге идут поиски старшеклассницы Вики Красовской, пропавшей при невыясненных обстоятельствах.

Сериал Участок лейтенанта Качуры 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина»