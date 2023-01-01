WinkСериалыУчасток лейтенанта Качуры. Черная паутинаАктёры и съ�ёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина»
Актёры и съёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина»
Режиссёры
Актёры
АктёрАндрей Качура
Павел Харланчук
АктрисаКарина Бартош
Валентина Гарцуева
АктёрТерешко
Константин Михаленко
АктёрПавел Красовский
Александр Жданович
АктёрКоля-Бензин
Сергей Власов
АктёрИгорь Алексеевич Соболев
Сергей Чекерес
АктёрМаксим Романько
Андрей Сенькин
АктёрМаркин. директор школы
Александр Овчинников
АктрисаЕлена Гладышева
Татьяна Чердынцева
АктёрГенка Волчек