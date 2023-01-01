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Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина
Актёры и съёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина»

Актёры и съёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина»

Режиссёры

Игорь Четвериков

Игорь Четвериков

Режиссёр

Актёры

Павел Харланчук

Павел Харланчук

АктёрАндрей Качура
Валентина Гарцуева

Валентина Гарцуева

АктрисаКарина Бартош
Константин Михаленко

Константин Михаленко

АктёрТерешко
Александр Жданович

Александр Жданович

АктёрПавел Красовский
Сергей Власов

Сергей Власов

АктёрКоля-Бензин
Сергей Чекерес

Сергей Чекерес

АктёрИгорь Алексеевич Соболев
Андрей Сенькин

Андрей Сенькин

АктёрМаксим Романько
Александр Овчинников

Александр Овчинников

АктёрМаркин. директор школы
Татьяна Чердынцева

Татьяна Чердынцева

АктрисаЕлена Гладышева
Роман Подоляко

Роман Подоляко

АктёрГенка Волчек

Сценаристы

Валентин Залужный

Валентин Залужный

Сценарист
Игорь Четвериков

Игорь Четвериков

Сценарист

Художники

Михаил Кузьмин

Михаил Кузьмин

Художник

Операторы

Александр Смоляк

Александр Смоляк

Оператор

Композиторы

Владимир Сивицкий

Владимир Сивицкий

Композитор