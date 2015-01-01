Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина. Сезон 1. Серия 4
Детективы12+
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Сюжет
Очередное дело старшего лейтенанта Качуры начинается с обнаружения на железной дороге трупа неизвестного мужчины. В сумке убитого эксперты обнаруживают остатки неизвестного синтетического наркотика, используемого для кустарного приготовления «спайсов», распространение которых уже вышло за границы района и области. Параллельно с расследованием инцидента на железной дороге идут поиски старшеклассницы Вики Красовской, пропавшей при невыясненных обстоятельствах.
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7.4 КиноПоиск
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- Актёр
Павел
Харланчук
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- КМАктёр
Константин
Михаленко
- АЖАктёр
Александр
Жданович
- СВАктёр
Сергей
Власов
- СЧАктёр
Сергей
Чекерес
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- РПАктёр
Роман
Подоляко
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- ИЧСценарист
Игорь
Четвериков
- МКХудожник
Михаил
Кузьмин
- АСОператор
Александр
Смоляк
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий