Правила геймера (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.32018, Правила геймера
Приключения, Семейный99 мин6+
О фильме
Герои фильма – команда геймеров, которые играют компьютерную игру. Их мечта – стать крутой командой, попасть на международные соревнования. Но для этого им нужны деньги. Волей случая в руках у ребят оказывается зашифрованное послание Радзивила о спрятанном кладе. И приключения начинаются. И если сначала целью подростком были деньги, то в конце истории ребята понимают, что лавное для них – дружба и взаимовыручка, а материальная составляющая оказывается не самым главным в жизни.
СтранаБеларусь
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- МНАктёр
Марк
Нестер
- ДКАктёр
Данила
Кармалин
- ФСАктёр
Федор
Сушко
- АРАктриса
Алина
Рачковская
- ИСАктёр
Игнат
Скурко
- СЧАктёр
Сергей
Чекерес
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- КМАктёр
Константин
Михаленко
- АКАктёр
Андрей
Кривецкий
- МБАктёр
Максим
Брагинец
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- АСОператор
Александр
Смоляк
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий