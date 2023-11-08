Правила геймера
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Правила геймера

Правила геймера (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Правила геймера
Приключения, Семейный99 мин6+

О фильме

Герои фильма – команда геймеров, которые играют компьютерную игру. Их мечта – стать крутой командой, попасть на международные соревнования. Но для этого им нужны деньги. Волей случая в руках у ребят оказывается зашифрованное послание Радзивила о спрятанном кладе. И приключения начинаются. И если сначала целью подростком были деньги, то в конце истории ребята понимают, что лавное для них – дружба и взаимовыручка, а материальная составляющая оказывается не самым главным в жизни.

Страна
Беларусь
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.3 IMDb