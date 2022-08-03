Мирные жители во время Великой Отечественной войны делят избы с немцами-оккупантами. Скандальная военная драма со звездой «Контейнера» и «Ученика» Юлией Ауг.



В небольшой белорусской деревне обосновались немецкие солдаты, которые расселились по избам местных жителей. Жизнь враждующих сторон постепенно входит в мирное русло: оккупанты учат русский язык и пытаются привлечь внимание местных девушек, которые, в свою очередь, готовы помочь солдатам в быту или даже завести более близкие отношения. Однако вскоре хрупкое равновесие нарушает поступок десятилетнего сына главной героини: мальчик пытался подорвать немецкий поезд, и теперь ему грозит смертная казнь. Наталья, мать юного арестанта, ищет помощи у коменданта деревни Отто, проживающего в ее доме. В качестве решения немец предлагает женщине подменить своего ребенка на чужого.



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