О фильме
Мирные жители во время Великой Отечественной войны делят избы с немцами-оккупантами. Скандальная военная драма со звездой «Контейнера» и «Ученика» Юлией Ауг.
В небольшой белорусской деревне обосновались немецкие солдаты, которые расселились по избам местных жителей. Жизнь враждующих сторон постепенно входит в мирное русло: оккупанты учат русский язык и пытаются привлечь внимание местных девушек, которые, в свою очередь, готовы помочь солдатам в быту или даже завести более близкие отношения. Однако вскоре хрупкое равновесие нарушает поступок десятилетнего сына главной героини: мальчик пытался подорвать немецкий поезд, и теперь ему грозит смертная казнь. Наталья, мать юного арестанта, ищет помощи у коменданта деревни Отто, проживающего в ее доме. В качестве решения немец предлагает женщине подменить своего ребенка на чужого.
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Рейтинг
- ММРежиссёр
Мария
Можар
- Актриса
Юлия
Ауг
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- ЗЗАктриса
Зинаида
Зубкова
- ДТАктёр
Денис
Тарасенко
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- АГАктёр
Андрей
Гладкий
- ВПАктёр
Вячеслав
Павлють
- АШАктёр
Аксель
Шрик
- ММСценарист
Мария
Можар
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- АВХудожник
Андрей
Васин
- ГНМонтажёр
Глеб
Никульский
- АСОператор
Александр
Смирнов
- ПККомпозитор
Павел
Карманов