Биография

Геннадий Гарбук — киноартист СССР. Лауреат государственных премии СССР и БССР, обладатель званий Народного, а также Заслуженного артиста БССР. За работу в картине «Знак беды» удостоен приза кинофестиваля в Загребе. Родился в белорусской деревне Глыбочка 24 июля 1934 года. В детстве Геннадий мечтал об эстрадной карьере, а школьные годы участвовал в самодеятельности и даже ставил любительские спектакли. В старших классах он увлекся кинематографом и поступил на актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. Несколько работал в различных театрах прежде чем начать кинокарьеру. Первая работа на экране — роль в мини-сериале «Руины стреляют…». Геннадий Гарбук снялся более чем в 70 проектах. Среди них военные и исторические драмы «Брестская крепость», «Царь», «На безымянной высоте», «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый», «Из ада в ад», «Пламя», романтические мелодрамы «Во бору брусника» и «Цыганка Аза», добрая и лиричная комедия «Белые росы».