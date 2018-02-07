Геннадий Гарбук
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 июля 1934 г. (83 года)
- Дата смерти
- 7 февраля 2018 г.
Биография
Геннадий Гарбук — киноартист СССР. Лауреат государственных премии СССР и БССР, обладатель званий Народного, а также Заслуженного артиста БССР. За работу в картине «Знак беды» удостоен приза кинофестиваля в Загребе. Родился в белорусской деревне Глыбочка 24 июля 1934 года. В детстве Геннадий мечтал об эстрадной карьере, а школьные годы участвовал в самодеятельности и даже ставил любительские спектакли. В старших классах он увлекся кинематографом и поступил на актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. Несколько работал в различных театрах прежде чем начать кинокарьеру. Первая работа на экране — роль в мини-сериале «Руины стреляют…». Геннадий Гарбук снялся более чем в 70 проектах. Среди них военные и исторические драмы «Брестская крепость», «Царь», «На безымянной высоте», «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый», «Из ада в ад», «Пламя», романтические мелодрамы «Во бору брусника» и «Цыганка Аза», добрая и лиричная комедия «Белые росы».
Фильмография
Актёр
- 9.1
Зимний вальс2012, 184 минБесплатно
- 8.9
Талаш2011
- 8.3
Кадет2009, 89 минБесплатно
- 8.0
Враги2007, 78 минБесплатно
- 9.1
Высота 892006, 104 минБесплатно
- 8.7
Я помню2005, 82 минБесплатно
- 9.3
На безымянной высоте2003
- 9.0
Маленький боец1998, 80 минБесплатно
- 8.0
Птицы без гнезд1996, 85 минБесплатно
- 6.9
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание1992, 84 минБесплатно
- 5.9
Духов день1990, 110 мин
- 7.6
Мать Урагана1990, 98 минБесплатно
- 8.6
Знак беды1986, 142 минБесплатно
- 9.0
Багряная трава1982, 28 минБесплатно
- 7.7
Раскиданное гнездо1981, 74 минБесплатно
- 9.0
Волчья стая1975, 85 минБесплатно
- 9.5
Полонез Огинского1971, 83 минБесплатно