Волчья стая (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Великая Отечественная война. Преследуемая немцами небольшая группа партизан переправляется в соседний лагерь. В повозке четверо: умирающий от ран Тихонов, радистка Клава, находящаяся на девятом месяце беременности, ездовой Грибоед и раненый Левчук. В первом же бою гибнет Тихонов. Трое остав�шихся укрываются на гумне сожженного села, окруженного немцами. Здесь Клава рожает мальчика. После очередного боя в живых остаются только Левчук и младенец...



Волчья стая смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.