Раскиданное гнездо (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Начало XX века. Огромная беда пришла в крестьянскую семью Лявона Зяблика: задумав строить полотняную фабрику, молодой паныч согнал их с выкупленной земли и разрушил дом, в котором жили отец, мать, два сына и дочь. Каждый из них по-своему попытался справиться с несчастьем. Не найдя правду в суде, отчаявшись, покончил жизнь самоубийством отец. Жестоко был избит панскими слугами старший сын, попытавшийся собрать подписи мужиков, чтобы подать в суд на паныча. Сошла с ума дочь, искренне полюбившая паныча, но обесчещенная и брошенная им. Ушла побираться по свету мать с маленьким Данилкой. Но появился в селении Неизвестный и позвал обездоленных людей к борьбе. И народ восстал...



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