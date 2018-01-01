WinkАлександр Беспалый
Александр Беспалый
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 ноября 1948 г. (67 лет)
- Дата смерти
- 22 августа 2016 г.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Глубокое течение2005, 88 минБесплатно
- 9.0
Маленький боец1998, 80 минБесплатно
- 8.2
Черный аист1993, 93 минБесплатно
- 7.4
На железной дороге1989, 44 минБесплатно
- 8.6
Хотите — любите, хотите — нет...1988, 66 минБесплатно
- 8.7
Не забудьте выключить телевизор1986, 74 минБесплатно
- 7.7
Раскиданное гнездо1981, 74 минБесплатно
- 9.1
Третьего не дано1981
Звездопад1981, 86 мин
- 8.8
Железные игры1979, 69 минБесплатно
- 8.8
Дебют1978, 28 минБесплатно