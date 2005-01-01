Глубокое течение (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
8.52005, Глубокое течение
Драмы88 мин16+
Сюжет
Великая Отечественная война всколыхнула все мирное население белорусской земли. Проблема выстоять, защитить и освободить свой край от немецко-фашистских захватчиков стала главной и для тех, кто остался в тылу врага. Иван Антонюк – бывший заведующий отделом исполкома – становится командиром партизанского отряда. В это трудное время ему пришлось учиться принимать правильное решение в организации партизанского движения, находить единственный верный выход в сложных переплетениях военных событий, испытывать горечь потерь и зарождение глубокого чувства любви…
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- МКРежиссёр
Маргарита
Касымова
- ИПРежиссёр
Иван
Павлов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- АБАктёр
Александр
Беспалый
- Актриса
Екатерина
Васильева
- ВГАктёр
Владимир
Грицевский
- АГАктёр
Анатолий
Гурьев
- ЕДАкт�риса
Елена
Дубровская
- АЖАктёр
Александр
Жданович
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- Актриса
Зинаида
Кириенко
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ФКСценарист
Федор
Конев
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова