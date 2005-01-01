Глубокое течение
Wink
Фильмы
Глубокое течение

Глубокое течение (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.52005, Глубокое течение
Драмы88 мин16+

Сюжет

Великая Отечественная война всколыхнула все мирное население белорусской земли. Проблема выстоять, защитить и освободить свой край от немецко-фашистских захватчиков стала главной и для тех, кто остался в тылу врага. Иван Антонюк – бывший заведующий отделом исполкома – становится командиром партизанского отряда. В это трудное время ему пришлось учиться принимать правильное решение в организации партизанского движения, находить единственный верный выход в сложных переплетениях военных событий, испытывать горечь потерь и зарождение глубокого чувства любви…

Глубокое течение смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb