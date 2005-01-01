Глубокое течение (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Великая Отечественная война всколыхнула все мирное население белорусской земли. Проблема выстоять, защитить и освободить свой край от немецко-фашистских захватчиков стала главной и для тех, кто остался в тылу врага. Иван Антонюк – бывший заведующий отделом исполкома – становится командиром партизанского отряда. В это трудное время ему пришлось учиться принимать правильное решение в организации партизанского движения, находить единственный верный выход в сложных переплетениях военных событий, испытывать горечь потерь и зарождение глубокого чувства любви…



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