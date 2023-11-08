В основе сюжета рассказ о трудной жизни в забытой всеми деревне, пострадавшей от аварии в Чернобыле. Но люди работают, шутят, живут без опаски, надеются и ждут. Надеется и Янка Каганец — человек совестливый и любящий свою землю. Он знает, что и для него и для любимой Марии наступит душевное равновесие...

