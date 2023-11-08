Черный аист (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
8.21993, Черный аист
Драма93 мин18+
О фильме
В основе сюжета рассказ о трудной жизни в забытой всеми деревне, пострадавшей от аварии в Чернобыле. Но люди работают, шутят, живут без опаски, надеются и ждут. Надеется и Янка Каганец — человек совестливый и любящий свою землю. Он знает, что и для него и для любимой Марии наступит душевное равновесие...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Туров
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- АБАктёр
Александр
Беспалый
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- ТЧАктриса
Татьяна
Чекатовская
- Актёр
Юрий
Горобец
- АБАктриса
Антонина
Бендова
- ВПАктёр
Всеволод
Платов
- ВГАктёр
Виктор
Гоголев
- ВКАктёр
Владимир
Кулешов
- ТЧАктриса
Тамара
Череповская
- ФКСценарист
Федор
Конев
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога