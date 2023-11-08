Черный аист
Wink
Фильмы
Черный аист

Черный аист (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

8.21993, Черный аист
Драма93 мин18+

О фильме

В основе сюжета рассказ о трудной жизни в забытой всеми деревне, пострадавшей от аварии в Чернобыле. Но люди работают, шутят, живут без опаски, надеются и ждут. Надеется и Янка Каганец — человек совестливый и любящий свою землю. Он знает, что и для него и для любимой Марии наступит душевное равновесие...

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb