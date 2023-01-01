Хотите — любите, хотите — нет... (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
8.51988, Хотите — любите, хотите — нет...
Драмы66 мин0+
Сюжет
Катерина давно развелась с мужем и сама растит пятнадцатилетнюю дочь. Ее родители давно живут отдельно и теперь нуждаются в ее помощи. Дочка не помогает, а на работе - одни неприятности. Но Катерина нуждается не в сострадании и помощи, а в любви. И любовь приходит...
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Колос
- НОАктриса
Нийоле
Ожелите
- Актёр
Алексей
Булдаков
- РЛАктриса
Регина
Лялейките
- ГМАктриса
Галина
Макарова
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- ТМАктриса
Татьяна
Мартынова
- АСАктёр
Анатолий
Столбов
- ЮСАктёр
Юрий
Ступаков
- АБАктёр
Александр
Беспалый
- Актриса
Людмила
Иванова
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ОАОператор
Олег
Авдеев
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич