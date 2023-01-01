Хотите — любите, хотите — нет... (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Катерина давно развелась с мужем и сама растит пятнадцатилетнюю дочь. Ее родители давно живут отдельно и теперь нуждаются в ее помощи. Дочка не помогает, а на работе - одни неприятности. Но Катерина нуждается не в сострадании и помощи, а в любви. И любовь приходит...



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