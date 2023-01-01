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Фильмы
Хотите — любите, хотите — нет...
Актёры и съёмочная группа фильма «Хотите — любите, хотите — нет...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хотите — любите, хотите — нет...»

Режиссёры

Владимир Колос

Владимир Колос

Режиссёр

Актёры

Нийоле Ожелите

Нийоле Ожелите

АктрисаКатерина Зинкевич
Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

АктёрАртем
Регина Лялейките

Регина Лялейките

АктрисаОльга
Галина Макарова

Галина Макарова

Актрисамать Кати
Павел Кормунин

Павел Кормунин

Актёротец Кати
Татьяна Мартынова

Татьяна Мартынова

АктрисаСвета
Анатолий Столбов

Анатолий Столбов

АктёрВоробей
Юрий Ступаков

Юрий Ступаков

Актёрначальник цеха
Александр Беспалый

Александр Беспалый

АктёрПавел
Людмила Иванова

Людмила Иванова

Актрисаквартирная хозяйка

Сценаристы

Валентин Черных

Валентин Черных

Сценарист

Операторы

Олег Авдеев

Олег Авдеев

Оператор

Композиторы

Владимир Кондрусевич

Владимир Кондрусевич

Композитор