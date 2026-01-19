Звездопад (фильм, 1981) смотреть онлайн

Звездопад
1981, Звездопад
Мелодрама, Военный86 мин12+
О фильме

Они встретились и полюбили друг друга в прифронтовом городе. Шла война, которая диктовала свои законы, не оставлявшие места для любви. Да и мать девушки была против женитьбы: ведь если он погибнет, что станет с ее единственной дочерью? И герой решает расстаться с любимой навсегда…

Страна
СССР
Жанр
Военный, Мелодрама
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездопад»