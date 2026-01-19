Звездопад (фильм, 1981) смотреть онлайн

Они встретились и полюбили друг друга в прифронтовом городе. Шла война, которая диктовала свои законы, не оставлявшие места для любви. Да и мать девушки была против женитьбы: ведь если он погибнет, что станет с ее единственной дочерью? И герой решает расстаться с любимой навсегда…

