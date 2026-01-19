Звездопад (фильм, 1981) смотреть онлайн
О фильме
Они встретились и полюбили друг друга в прифронтовом городе. Шла война, которая диктовала свои законы, не оставлявшие места для любви. Да и мать девушки была против женитьбы: ведь если он погибнет, что станет с ее единственной дочерью? И герой решает расстаться с любимой навсегда…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИТРежиссёр
Игорь
Таланкин
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ПФАктёр
Петр
Фёдоров
- Актриса
Дарья
Михайлова
- МПАктёр
Максим
Призов
- НБАктриса
Надежда
Бочкова
- ПЮАктёр
Пётр
Юрченков ст.
- Актриса
Вера
Глаголева
- СДАктёр
Сергей
Десницкий
- ОААктриса
Ольга
Анохина
- АБАктёр
Александр
Беспалый
- ВГАктёр
Владимир
Грицевский
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- АСАктриса
Анна
Сидоркина
- ВСАктёр
Владимир
Сичкарь
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- ИУАктёр
Иван
Уфимцев
- ЛЯАктёр
Леонид
Ясеницкий
- НКАктриса
Наталья
Кочетова
- ИТСценарист
Игорь
Таланкин
- ВАСценарист
Виктор
Астафьев
- ЗВМонтажёр
Зинаида
Веревкина
- ГРОператор
Георгий
Рерберг
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке