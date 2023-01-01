Пётр Юрченков ст.

Биография

Петр Юрченков – актер советского и белорусского кино и телесериалов, родился 8 июля 1951 года (г. Брест, Белорусская СССР). За свой вклад в развитие белорусского кинематографа имеет множество наград, в том числе звание заслуженного артиста республики. Будущий актер закончил школу в своем родном городе. Когда встал вопрос о выборе высшего учебного заведения, он твердо решил посвятить свою жизнь кинематографу. Он отправился в Россию, где поступил во ВГИК на актерский факультет. После его окончания в 1973 г. вернулся на родину и поступил на службу на киностудию «Беларусьфильм». Первые роли Петр Юрченков сыграл в том же году. Он был счастливо женат, воспитывал 2-х детей, которые также пошли по стопам отца. Со своей супругой Лидией Мордачевой артист познакомился во время учебы в России. Жизнь актера оборвалась 14 сентября 2013 г. Среди самых известных фильмов Петра Юрченкова можно выделить х/ф «Про Красную Шапочку», «Расписание на послезавтра», «Я любил вас больше жизни», «Житие Александра Невского», «Нет чужой земли», «Гладиатор по найму», «Сыщик петербургской полиции», «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Последний бой майора Пугачева» и многие другие.