Антонина Брагина
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Антонина Брагина

Антонина Брагина (сериал, 1978) смотреть онлайн

8.41978, Антонина Брагина 1 сезон
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Антонина Брагина работает мастером в литейном цехе. Опытный специалист, добрый и чуткий человек, она пользуется большим уважением у товарищей по работе. Но ее личная жизнь не сложилась, муж - Степан - уходит из семьи. Стойко переносит Антонина семейные невзгоды. Степан Брагин, поняв какого друга он потерял, возвращается в семью.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

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