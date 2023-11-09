Антонина Брагина. Сезон 1. Серия 2
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Антонина Брагина
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Антонина Брагина (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.61978, Антонина Брагина. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Антонина Брагина работает мастером в литейном цехе. Опытный специалист, добрый и чуткий человек, она пользуется большим уважением у товарищей по работе. Но ее личная жизнь не сложилась, муж - Степан - уходит из семьи. Стойко переносит Антонина семейные невзгоды. Степан Брагин, поняв какого друга он потерял, возвращается в семью.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.6 КиноПоиск