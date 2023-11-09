WinkСериалыАнтонина Брагина1-й сезон2-я серия
Антонина Брагина (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.61978, Антонина Брагина. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
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О сериале
Антонина Брагина работает мастером в литейном цехе. Опытный специалист, добрый и чуткий человек, она пользуется большим уважением у товарищей по работе. Но ее личная жизнь не сложилась, муж - Степан - уходит из семьи. Стойко переносит Антонина семейные невзгоды. Степан Брагин, поняв какого друга он потерял, возвращается в семью.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ЮДРежиссёр
Юрий
Дубровин
- КМАктриса
Ксения
Минина
- ЛДАктёр
Леонид
Дьячков
- ГРАктриса
Галина
Радкевич
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- Актёр
Иван
Дмитриев
- ЛКАктриса
Луиза
Кошукова
- АСАктёр
Анатолий
Салимоненко
- ПЮАктёр
Пётр
Юрченков ст.
- СЛАктёр
Сергей
Ляхницкий
- АДАктриса
Анна
Дубровина
- АКСценарист
Арнольд
Каштанов
- ЛПОператор
Леонид
Пекарский
- АШКомпозитор
Андрей
Шпенев