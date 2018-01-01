Wink
Сергей Ляхницкий
Карьера
Актёр
Дата рождения
29 марта 1924 г. (67 лет)
Дата смерти
11 ноября 1991 г.

Актёр