Звон уходящего лета
Wink
Сериалы
Звон уходящего лета

Звон уходящего лета (сериал, 1979) смотреть онлайн

8.41979, Звон уходящего лета 1 сезон
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Во время службы Тимофея в армии между его другом Степаном и любимой девушкой Таней зарождается любовь. Односельчане осуждают Таню, но молодым людям, проявившим глубину и искренность чувств, удается преодолеть неприязнь жителей села.

Все сезоны сериала Звон уходящего лета смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звон уходящего лета»

Всё