Звон уходящего лета. Сезон 1. Серия 2
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Звон уходящего лета
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Звон уходящего лета (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.51979, Звон уходящего лета. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во время службы Тимофея в армии между его другом Степаном и любимой девушкой Таней зарождается любовь. Односельчане осуждают Таню, но молодым людям, проявившим глубину и искренность чувств, удается преодолеть неприязнь жителей села.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звон уходящего лета»