Звон уходящего лета. Сезон 1. Серия 1
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Звон уходящего лета
1-й сезон
1-я серия

Звон уходящего лета (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.51979, Звон уходящего лета. Сезон 1. Серия 1
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Во время службы Тимофея в армии между его другом Степаном и любимой девушкой Таней зарождается любовь. Односельчане осуждают Таню, но молодым людям, проявившим глубину и искренность чувств, удается преодолеть неприязнь жителей села.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звон уходящего лета»