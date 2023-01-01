Звон уходящего лета (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.51979, Звон уходящего лета. Сезон 1. Серия 1
Драмы18+
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Сюжет
Во время службы Тимофея в армии между его другом Степаном и любимой девушкой Таней зарождается любовь. Односельчане осуждают Таню, но молодым людям, проявившим глубину и искренность чувств, удается преодолеть неприязнь жителей села.
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Информация
Рейтинг
5.1 IMDb
- ЮДРежиссёр
Юрий
Дубровин
- ЮКАктёр
Юрий
Каморный
- А�МАктёр
Анатолий
Матешко
- ПЮАктёр
Пётр
Юрченков ст.
- ВКАктриса
Валентина
Кравченко
- ОСАктриса
Ольга
Смоляк
- РНАктёр
Руслан
Нехайчик
- НРАктриса
Нина
Розанцева
- АДАктриса
Анна
Дубровина
- БСАктёр
Борис
Сабуров
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- ВГСценарист
Владимир
Грицевский
- РШСценарист
Ростислав
Шмырев
- АГСценарист
Анатолий
Галиев
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Сичкарь
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Громова
- ЛПОператор
Леонид
Пекарский
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов