Звон уходящего лета (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Во время службы Тимофея в армии между его другом Степаном и любимой девушкой Таней зарождается любовь. Односельчане осуждают Таню, но молодым людям, проявившим глубину и искренность чувств, удается преодолеть неприязнь жителей села.



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