Личные счеты (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Из-за пересудов на работе мужчина задумывается разорвать отношения с возлюбленной, которую называют «выгодной партией». Советская драма «Личные счеты» — фильм с Вадимом Спиридоновым и Татьяной Ташковой о том, как злые языки способны разрушить счастье.
Константин Попов занимается наукой на университетской кафедре. Он уверенно и честно идет по карьерной лестнице в академической среде благодаря своему трудолюбию и таланту. Неожиданно в его жизни появляется Наташа Григорьева, в которую он тут же влюбляется. Однако Наташа — дочь научного руководителя Константина. Поначалу мужчину это нисколько не смущает, но по кафедре вмиг разносятся слухи о том, какой расчетливый выбор он сделал. Будущий тесть теперь явно откроет молодому ученому дорогу в будущее. Попова такие слухи оскорбляют, и он, как человек принципа, разрывает отношения с любимой девушкой.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Карпов
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- ВЭАктёр
Владимир
Эренберг
- БРАктёр
Борис
Руднев
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- АСАктёр
Александр
Серский
- ПЮАктёр
Пётр
Юрченков ст.
- ВКАктёр
Виктор
Кремлев
- АБСценарист
Александр
Борин
- РБПродюсер
Рафаил
Быховский
- ВНОператор
Виталий
Николаев
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов