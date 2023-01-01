Белое озеро (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Два беспризорника пытаются выжить в жестоком мире взрослых и найти дом у озера из счастливого детства. Социальная драма из Беларуси. Школьница Роза ушла из дома и попала в колонию за кражу. Сбежав оттуда, она путешествует по общагам, пока во время очередного задержания не знакомится с детдомовцем Денисом. Роза представляется его сестрой, и дальше они начинают путешествовать вместе. Девушка не задумывается о том, что будет завтра, а Денис мечтает обнаружить хижину у белого озера, где он жил до того, как попал в детдом. Мальчик надеется, что там его еще может ждать родная мать. Роза и Денис познакомились только недавно, но начинают заботиться друг о друге как настоящие брат и сестра. Но мир жесток, и раз за разом проверяет ребят на прочность. Выдержат ли они эти испытания, расскажет «Белое озеро» — фильм 1992 года можно смотреть онлайн на WInk.



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