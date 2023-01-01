Биография

Олег Акулич – российский и белорусский комедийный актер. Акулич родился в Иркутске в 1959 году и, закончив Иркутский театральный институт, попал после его окончания в самарский театр. Также успешно работал в Беларуси – играл в театре, стал знаменит как выдающийся комик и актер юмористических ситкомов. Один из первых фильмов Акулича быстро принес ему известность – это был сериал «Ускоренная помощь», который стал адекватным российским ответом на волну бешеной популярности зарубежных сериалов про медиков. Олег Акулич знаменит эпизодическими ролями в сериалах «Восьмидесятые», «Солдаты», «Моя прекрасная няня». Сегодня артист активен не только в театре и на экране, но и на эстраде, он частый гость таких юмористических проектов, как «Слава Богу, ты пришел», «Аншлаг», «Кривое зеркало». Роли Акулича – а работ в одном только кино у артиста более 50 – это роли недотеп, простодушных людей, попавших в нелепую ситуацию. Но в жизни актер совершенно не такой. Это тонкий, ранимый, высокообразованный и глубоко переживающий человек, которому не хватает лирической роли. Актер был женат дважды: он 20 лет прожил в Беларуси с первой женой, в этом браке родилась дочь. После актер женился на коллеге по цеху Татьяне Кузнецовой, в этом браке также родилась дочка.