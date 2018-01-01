Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Звездопад»

Режиссёры

Игорь Таланкин

Режиссёр

Актёры

Алла Демидова

Актрисамать Лиды
Петр Фёдоров

Актёр
Дарья Михайлова

Актриса
Максим Призов

Актёр
Надежда Бочкова

Актриса
Пётр Юрченков ст.

Актёр
Вера Глаголева

АктрисаЖенька
Сергей Десницкий

Актёр
Ольга Анохина

Актрисамедсестра
Александр Беспалый

Актёр
Владимир Грицевский

Актёр
Александр Лебедев

Актёркараульный
Анна Сидоркина

Актриса
Владимир Сичкарь

Актёр
Николай Скоробогатов

Актёрдиректор
Валентина Титова

Актрисаактриса
Иван Уфимцев

Актёр
Леонид Ясеницкий

Актёр
Наталья Кочетова

Актриса

Сценаристы

Игорь Таланкин

Сценарист
Виктор Астафьев

Сценарист

Монтажёры

Зинаида Веревкина

Монтажёр

Операторы

Георгий Рерберг

Оператор

Композиторы

Альфред Шнитке

Композитор