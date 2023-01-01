Биография

Вера Глаголева — актриса, режиссер, сценарист СССР и России. Народная артистка РФ. Родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино Вера попала случайно. Сразу после окончания школы она посетила пробы, где согласилась подыграть актеру. Ее заметили создатели картины и одобрили на главную роль. Юная актриса так и не получила профильного образования, но это не помешало ей сняться в знаковых картинах. Будучи режиссером, она сняла фильмы «Сломанный свет», «Две женщины», для которой она также написала сценарий и выступила в роли продюсера. В 2005 году получила приз зрительских симпатий за фильм «Заказ». Ее картина «Чертово колесо» удостоена Главного приза кинофестиваля «Золотой феникс». Роли Веры Глаголевой отмечены в таких лентах, как «Сошедшие с небес», «Бедная Саша», «Обручальное кольцо». Помимо работы в кино, Вера участвовала в телевизионных шоу на российских каналах. О ней снято три документальных фильма.