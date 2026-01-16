В четверг и больше никогда (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.31978, В четверг и больше никогда
Драма, Мелодрама87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Накануне своей свадьбы молодой врач Сергей собирается к маме в провинцию и отговаривает невесту ехать с ним. Его мать работает в заповеднике, здесь же живет Варя, бывшая подруга Сергея, которая ждет от него ребенка. Но он не испытывает никаких угрызений совести.
Вопреки запрету, Сергей охотится в заповеднике и убивает косулю. Просмотру фотографий отца, которого не застал в живых, Сергей предпочитает приготовление шашлыка из косули. Варе он не собирается говорить правду о своей помолвке...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АЭРежиссёр
Анатолий
Эфрос
- ЛДАктриса
Любовь
Добржанская
- ОДАктёр
Олег
Даль
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актриса
Вера
Глаголева
- АОАктёр
Александр
Ожигин
- Актёр
Михаил
Жигалов
- ВКАктёр
Виктор
Карлов
- ГБАктриса
Гражина
Байкштите
- МКАктриса
Марина
Короткова
- ИКАктриса
Ирина
Короткова
- ВПАктёр
Валерий
Плотников
- АБСценарист
Андрей
Битов
- ТЖПродюсер
Татьяна
Жигаева
- ВЧОператор
Владимир
Чухнов
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович