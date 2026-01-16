В четверг и больше никогда
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В четверг и больше никогда

В четверг и больше никогда (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.31978, В четверг и больше никогда
Драма, Мелодрама87 мин18+
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О фильме

Накануне своей свадьбы молодой врач Сергей собирается к маме в провинцию и отговаривает невесту ехать с ним. Его мать работает в заповеднике, здесь же живет Варя, бывшая подруга Сергея, которая ждет от него ребенка. Но он не испытывает никаких угрызений совести.

Вопреки запрету, Сергей охотится в заповеднике и убивает косулю. Просмотру фотографий отца, которого не застал в живых, Сергей предпочитает приготовление шашлыка из косули. Варе он не собирается говорить правду о своей помолвке...

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В четверг и больше никогда»