В четверг и больше никогда (фильм, 1978) смотреть онлайн

Накануне своей свадьбы молодой врач Сергей собирается к маме в провинцию и отговаривает невесту ехать с ним. Его мать работает в заповеднике, здесь же живет Варя, бывшая подруга Сергея, которая ждет от него ребенка. Но он не испытывает никаких угрызений совести.



Вопреки запрету, Сергей охотится в заповеднике и убивает косулю. Просмотру фотографий отца, которого не застал в живых, Сергей предпочитает приготовление шашлыка из косули. Варе он не собирается говорить правду о своей помолвке...

