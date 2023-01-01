Олег Даль
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 25 мая 1941 г. (39 лет)
- Дата смерти
- 3 марта 1981 г.
Биография
Олег Даль – актер кино и театра, автор театральных постановок и стихотворений. Родился Олег Иванович в семье железнодорожного инженера и учительницы в мае 1941 года. Школьные годы были посвящены спорту до того момента, пока не обнаружились проблемы с сердцем. После этого главным увлечением стали поэзия, живопись и литература. Решив поступать в театральный вуз, столкнулся с непониманием со стороны родителей, но наперекор семье с первого раза успешно прошел пробные экзамены и стал учиться в «Щепке». Официально актер был женат три раза, но детей ни один из браков не принес. Первые фильмы Олега Даля – «Мой младший брат», «Человек, который сомневается». С положительной стороны зарекомендовал себя в театре, играя роль Васьки Пепла в знаменитой постановке «На дне». Популярность как актеру Олегу Далю принесла картина «Хроника пикирующего бомбардировщика». Но наиболее значимой считается экранизация «Короля Лира», которая в 1971 году была удостоена почетной международной премии Миланского, Чикагского, Тегеранского кинофестивалей. Первой режиссерской работой стал спектакль «Принцесса и дровосек». Всего он принял участие в 61 работе и 59 проектах. С ним работали такие популярные режиссеры, как Галина Волчек, Валерий Фокин и другие.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Расписание на послезавтра1979, 81 минБесплатно
- 9.0
Отпуск в сентябре1979
- 9.4
Золотая мина1978
- 9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил1977, 85 минБесплатно
- 9.0
Обыкновенная Арктика1976
- 9.4
Горожане1975, 81 минБеспла�тно
- 8.8
Плохой хороший человек1973, 94 минБесплатно
- 9.1
Тень1971, 86 минБесплатно
- 9.4
Старая, старая сказка1968, 91 минБесплатно
- 9.5
Женя, Женечка и «Катюша»1967, 80 минБесплатно
- 9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика1967, 74 минБесплатно