Биография

Олег Даль – актер кино и театра, автор театральных постановок и стихотворений. Родился Олег Иванович в семье железнодорожного инженера и учительницы в мае 1941 года. Школьные годы были посвящены спорту до того момента, пока не обнаружились проблемы с сердцем. После этого главным увлечением стали поэзия, живопись и литература. Решив поступать в театральный вуз, столкнулся с непониманием со стороны родителей, но наперекор семье с первого раза успешно прошел пробные экзамены и стал учиться в «Щепке». Официально актер был женат три раза, но детей ни один из браков не принес. Первые фильмы Олега Даля – «Мой младший брат», «Человек, который сомневается». С положительной стороны зарекомендовал себя в театре, играя роль Васьки Пепла в знаменитой постановке «На дне». Популярность как актеру Олегу Далю принесла картина «Хроника пикирующего бомбардировщика». Но наиболее значимой считается экранизация «Короля Лира», которая в 1971 году была удостоена почетной международной премии Миланского, Чикагского, Тегеранского кинофестивалей. Первой режиссерской работой стал спектакль «Принцесса и дровосек». Всего он принял участие в 61 работе и 59 проектах. С ним работали такие популярные режиссеры, как Галина Волчек, Валерий Фокин и другие.