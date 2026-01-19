Земля Санникова (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.81973, Земля Санникова
Приключения93 мин6+
О фильме
Более ста лет загадка земли, затерянной среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политический ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник.
Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу...
СтранаСССР
ЖанрПриключения
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АСРежиссёр
Альберт
С. Мкртчян
- ЛПРежиссёр
Леонид
Попов
- ВДАктёр
Владислав
Дворжецкий
- Актёр
Георгий
Вицин
- ОДАктёр
Олег
Даль
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- МЭАктёр
Махмуд
Эсамбаев
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- АЧАктриса
Алена
Чухрай
- ГЧАктёр
Геворк
Чепчян
- ПААктёр
Петр
Абашеев
- ТКАктёр
Турсун
Куралиев
- ЕСАктриса
Екатерина
Самбуева
- НМАктриса
Назира
Мамбетова
- СПАктёр
Сергей
Полежаев
- АСАктёр
Александр
Суснин
- Актёр
Николай
Крюков
- ОААктёр
О.
Айназаров
- МААктёр
Мурад
Алиев
- ВМАктёр
Василий
Минин
- ПМАктёр
П.
Морозов
- АПАктёр
А.
Прокопенко
- Актёр
Аркадий
Трусов
- Актёр
Олег
Анофриев
- ОААктёр
Ораз
Амангельдыев
- ВСАктёр
Валерий
Смоляков
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- БГАктёр
Борис
Грызлов
- ИЩАктёр
Игорь
Щепетнов
- СРАктёр
Сундуп
Рабсалов
- Сценарист
Марк
Захаров
- ВМПродюсер
Владимир
Москалейчик
- МКОператор
Михаил
Коропцов
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин