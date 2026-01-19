Земля Санникова (фильм, 1973) смотреть онлайн

Земля Санникова
9.81973, Земля Санникова
Приключения93 мин6+
Более ста лет загадка земли, затерянной среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политический ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник.

Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу...

Страна
СССР
Жанр
Приключения
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

