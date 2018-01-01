Wink
Фильмы
Земля Санникова
Актёры и съёмочная группа фильма «Земля Санникова»

Режиссёры

Альберт С. Мкртчян

Режиссёр
Леонид Попов

Режиссёр

Актёры

Владислав Дворжецкий

АктёрИльин
Георгий Вицин

АктёрИгнатий
Олег Даль

АктёрЕвгений Крестовский
Юрий Назаров

АктёрГубин
Махмуд Эсамбаев

Актёршаман
Николай Гриценко

АктёрТрифон Степанович Перфильев
Алена Чухрай

Актрисаневеста Ильина
Геворк Чепчян

АктёрДуккар
Петр Абашеев

АктёрВождь
Турсун Куралиев

АктёрСетенкар
Екатерина Самбуева

Актриса
Назира Мамбетова

Актриса
Сергей Полежаев

Актёр
Александр Суснин

Актёр
Николай Крюков

Актёр
О. Айназаров

Актёр
Мурад Алиев

Актёр
Василий Минин

Актёр
П. Морозов

Актёр
А. Прокопенко

Актёр
Аркадий Трусов

Актёр
Олег Анофриев

Актёр
Ораз Амангельдыев

Актёр
Валерий Смоляков

Актёр
Сергей Дворецкий

Актёр
Константин Григорьев

Актёр
Борис Грызлов

Актёр
Игорь Щепетнов

Актёр
Сундуп Рабсалов

Актёр

Сценаристы

Марк Захаров

Сценарист

Продюсеры

Владимир Москалейчик

Продюсер

Операторы

Михаил Коропцов

Оператор

Композиторы

Александр Зацепин

Композитор