Мой младший брат (фильм, 1962) смотреть онлайн

1962, Мой младший брат
Драма98 мин18+
Позади выпускные экзамены - и четверка школьных друзей решает махнуть в Прибалтику, подальше от надоевшей опеки взрослых. Брат одного из героев пытается внушить им что-то правильное насчет серьезного отношения к жизни - но они не меняют своего «безответственного» решения…
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зархи
- ЛМАктриса
Людмила
Марченко
- Актёр
Александр
Збруев
- ОДАктёр
Олег
Даль
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ИСАктёр
Иван
Савкин
- АКАктёр
Арво
Круусемент
- ЯСАктёр
Я.
Сауль
- СКАктёр
Сергей
Курилов
- ВТАктёр
Виллу
Томингас
- МНАктёр
Михаил
Названов
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- МСАктёр
М.
Силланди
- ЛЯАктёр
Л.
Ярац
- ЯЯАктёр
Ян
Янакиев
- ОБАктёр
О.
Блудницкий
- ЕХАктёр
Евгений
Харитонов
- КЛАктриса
Клавдия
Лепанова
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- СРАктёр
С.
Раус
- ПТАктёр
Пеэтер
Тедре
- МСАктриса
Малл
Силланди
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- АКАктриса
Анна
Коломийцева
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- ВАСценарист
Василий
Аксенов
- МАСценарист
Михаил
Анчаров
- АЗСценарист
Александр
Зархи
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- АПОператор
Анатолий
Петрицкий
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев