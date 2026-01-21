Мой младший брат (фильм, 1962) смотреть онлайн

Мой младший брат
1962, Мой младший брат
Драма98 мин18+
Позади выпускные экзамены - и четверка школьных друзей решает махнуть в Прибалтику, подальше от надоевшей опеки взрослых. Брат одного из героев пытается внушить им что-то правильное насчет серьезного отношения к жизни - но они не меняют своего «безответственного» решения…

СССР
Драма
98 мин / 01:38

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

