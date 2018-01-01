WinkВалентин Кулик
Валентин Кулик
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 26 декабря 1934 г. (70 лет)
- Дата смерти
- 15 марта 2005 г.
Фильмография
Актёр
Тайна виллы «Грета»1983, 95 мин
Выстрел в спину1979, 88 мин
- 9.6
Возвращение «Святого Луки»1970, 90 мин
- 9.6
Новые приключения неуловимых1968, 81 мин
- 9.1
Анна Каренина1967, 138 мин
Казнены на рассвете1965, 81 мин
Мой младший брат1962, 98 мин
- 8.3
Пиковая дама1960, 101 минБесплатно
Нормандия – Неман1960, 113 мин
- 8.8
Стучись в любую дверь1959, 93 минБесплатно
- 9.3
Бессмертный гарнизон1956, 90 мин
Отелло1955, 103 мин