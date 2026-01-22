9.11960, Нормандия – Неман
Драма, Военный113 мин12+
Нормандия – Неман (фильм, 1960) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жан
Древиль
- ПТАктёр
Пьер
Трабо
- РМАктёр
Ролан
Менар
- ДЭАктёр
Джани
Эспозито
- ЖДАктёр
Жерар
Дарьё
- ЖРАктёр
Жорж
Ривьер
- ЖМАктёр
Жан-Клод
Мишель
- АУАктёр
Андре
Умански
- НБАктёр
Николя
Батай
- МКАктёр
Марк
Кассо
- РШАктёр
Ролан
Шалосс
- ВДАктёр
Виталий
Доронин
- Актриса
Нина
Гребешкова
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ЖУАктёр
Жан
Убе
- НЛАктёр
Николай
Лебедев
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ЖРАктёр
Жак
Ришар
- Актёр
Николай
Рыбников
- РВАктёр
Ришар
Винклер
- ВБАктёр
Владимир
Бамдас
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- ЕВАктриса
Елена
Вольская
- Актёр
Валентин
Гафт
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- ЯЯАктёр
Ян
Янакиев
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- КТАктёр
Клеман
Тьерри
- КССценарист
Константин
Симонов
- ШССценарист
Шарль
Спак
- ЭТСценарист
Эльза
Триоле
- БЛМонтажёр
Борис
Левин
- ЖНОператор
Жак
Натто
- ХПКомпозитор
Хосе
Падилья
- РЩКомпозитор
Родион
Щедрин