Пиковая дама
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Пиковая дама
8.21960, Пиковая дама
Мюзикл, Драмы101 мин18+

Пиковая дама (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Тройка, семерка, туз - не выходили из его головы и шевелились на его губах. …Тройка, семерка, туз - преследовали его во сне, принимая все возможные виды… Все мысли его слились в одну, - воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила.»

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мюзикл, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пиковая дама»