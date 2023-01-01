Пиковая дама (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Тройка, семерка, туз - не выходили из его головы и шевелились на его губах. …Тройка, семерка, туз - преследовали его во сне, принимая все возможные виды… Все мысли его слились в одну, - воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила.»
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Актёр
Олег
Стриженов
- Актриса
Ольга
Красина
- ЕПАктриса
Елена
Полевицкая
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- Актриса
Ирина
Губанова
- АГАктёр
Александр
Густавсон
- АОАктёр
Андрей
Олеванов
- ДРАктёр
Дмитрий
Радлов
- ВЦАктёр
Владимир
Цитта
- ИГСценарист
Исаак
Гликман
- ГВСценарист
Геннадий
Васильев
- СВСценарист
Сергей
Васильев
- ЗААктёр дубляжа
Зураб
Анджапаридзе
- ТМАктриса дубляжа
Тамара
Милашкина
- СПАктриса дубляжа
София
Преображенская
- ЕКАктёр дубляжа
Евгений
Кибкало
- ВНАктёр дубляжа
Виктор
Нечипайло
- ЕСХудожница
Евгения
Словцова
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ПЧКомпозитор
Пётр
Чайковский