Бессмертный гарнизон (фильм, 1956) смотреть онлайн
9.31956, Бессмертный гарнизон
Драма, Военный90 мин12+
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЗАРежиссёр
Захар
Аграненко
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- ВЕАктёр
Владимир
Емельянов
- НКАктёр
Николай
Крючков
- АЧАктёр
Анатолий
Чемодуров
- ВСАктриса
Валентина
Серова
- Актриса
Лидия
Сухаревская
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- ЛНАктриса
Людмила
Нарышкина
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- НФАктриса
Надежда
Фандикова
- ФЯАктёр
Феликс
Яворский
- ВМАктёр
Владимир
Монахов
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- ЮКАктёр
Юрий
Кротенко
- ЗААктёр
Захар
Аграненко
- ЕЖАктёр
Евгений
Жуков
- ЛМАктриса
Лариса
Матвеенко
- МДАктёр
Михаил
Дадыко
- ЮААктёр
Юрий
Аверин
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- АНАктёр
Анатолий
Николаев
- КССценарист
Константин
Симонов
- ЛАПродюсер
Лев
Арнштам
- ТЛМонтажёр
Татьяна
Лихачева
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер