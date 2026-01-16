Бессмертный гарнизон (фильм, 1956) смотреть онлайн

Бессмертный гарнизон
1956, Бессмертный гарнизон
Драма, Военный90 мин12+
О фильме

Фильм, действие которого начинается в первые, самые страшные дни Великой Отечественной войны (22 июня — 20 июля 1941 года), рассказывает о неравной борьбе с гитлеровцами защитников Брестской крепости.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертный гарнизон»