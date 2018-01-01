Биография

Лидия Сухаревская — выдающаяся актриса театра и кинематографа СССР, сценарист и драматург, Народная артистка Советского Союза, обладательница званий Заслуженной артистки РСФСР и Таджикской ССР, награждена Сталинской премией. Родилась в Петергофе 30 августа 1909 года. Выросла в в селе под Вологдой, в 15 лет вместе с семьей переехала в Ленинград. В школьные годы участвовала в любительском драмкружке и даже сама писала пьесы. Поступила в Государственную профессионально-художественную студию, где продемонстрировала настолько яркий талант, что получила возможность учиться бесплатно. По окончании студии работала в ленинградских и московских театрах, в том числе Ленкоме, театрах имени Маяковского и на Малой Бронной. Работу в кино в творческой биографии актрисы ознаменовала роль в киносказке Александра Роу «Василиса Прекрасная». Лидия Сухаревская сыграла более 40 ролей в кино. Ограничений по жанру для нее тоже не существовало — артистка органично смотрелась в образах великосветских дам, простоватых деревенских девушек, строгих функционеров и даже женщин-военных в картинах «Встреча на Эльбе» и «Звезда». Самые известные работы — роли в кинолентах «Она вас любит», «Каин XVIII», «Анна Каренина», «Мегрэ и человек на скамейке», «Старомодная комедия». Также написала сценарии к фильмам «Актриса» и «Жизнь сначала», в которых сыграла главные роли.